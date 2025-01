Lista de brasileiros indicados ao Globo de Ouro vai da ‘favorita’ Fernanda Torres a clássicos do cinema nacional

A atriz Fernanda Torres e o longa “Ainda Estou Aqui” podem, neste domingo (5), sair premiados do Globo de Ouro, vitórias que seriam inéditas para o Brasil na história da premiação. A artista e a obra estão na lista de indicações da edição de 2025 do prêmio, se unindo a nomes como Wagner Moura, Sônia Braga e “Cidade de Deus”.

Desde 1944, o evento reconhece obras na TV e no cinema. Ao longo dessas mais de sete décadas, o Brasil figurou mais de 10 vezes em diferentes categorias. Para “esquentar”, confira a lista de indicações brasileiras na história do prêmio

Fernanda Torres e “Ainda Estou Aqui”

Legenda: Filme "Ainda Estou Aqui" recebeu duas indicações ao Globo de Ouro 2025 Foto: Divulgação

Sucesso de bilheteria e crítica de 2024, “Ainda Estou Aqui” vem surgindo com força na disputa da atual temporada de premiações, que culmina no Oscar. Um dos passos prévios é o Globo de Ouro, ao qual a protagonista Fernanda Torres e o longa de Walter Salles foram indicados e estão entre os favoritos.

A produção disputa na categoria de Melhor Filme em Língua Estrangeiro contra concorrentes fortes como “Emília Perez” (França), “A Semente do Fruto Sagrado” (Alemanha) e “Tudo Que Imaginamos Como Luz” (Índia).

Já Fernanda Torres vem sendo colocada por veículos estrangeiros como a favorita da categoria Melhor Atriz em Drama. A competição inclui nomes como Angelina Jolie e Nicole Kidman.

Fernanda Montenegro e “Central do Brasil”

Legenda: "Central do Brasil", de Walter Salles e com Fernanda Montenegro, concorreu às mesmas categorias de "Ainda Estou Aqui" no Globo de Ouro há mais de 20 anos Foto: Divulgação

As indicações deste ano no Globo de Ouro ocorrem 26 anos depois que Fernanda Montenegro, mãe de Fernanda Torres, e “Central do Brasil”, também de Walter Salles, disputaram a premiação.

Em 1999, o longa saiu vencedor da categoria de Melhor Filme Estrangeiro naquele ano, enquanto a atriz foi indicada como Melhor Atriz em Drama; na ocasião, a brasileira perdeu o troféu para Cate Blanchett, por “Elizabeth”

Wagner Moura em “Narcos”

Legenda: Wagner Moura foi indicado ao Globo de Ouro pelo trabalho em "Narcos" Foto: Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A mais recente indicação de um brasileiro na premiação foi na seara da TV: em 2016, o baiano Wagner Moura foi reconhecido na categoria de Melhor Ator em Série de Drama por “Narcos”.

A indicação foi a única, até o momento, para o ator, que naquele ano perdeu a disputa para Jon Hamm, da série “Mad Men”.

Recorde de indicações de Sônia Braga

Legenda: Sônia Braga é a atriz brasileira mais indicada ao Globo de Ouro, com três disputas no histórico Foto: Divulgação

O pioneirismo de indicações para atores e atrizes do Brasil no Globo de Ouro é da paranaense Sônia Braga. Ela é não somente a primeira a ser indicada, mas também a única que acumula mais de um reconhecimento no prêmio — sempre por produções estrangeiras.

A artista disputou a categoria de Melhor Atriz Coadjuvante em cinema por duas vezes — em 1986 por “O Beijo da Mulher Aranha” e, em 1989, por “Luar Sobre Parador” — e ainda conseguiu uma indicação em Melhor Atriz Coadjuvante de Série, Série Limitada ou Filme para TV com “Amazônia em Chamas”.

Daniel Benzali

Legenda: Apesar de nascido no Brasil, Daniel Benzali viveu a maior parte da vida nos EUA Foto: Divulgação

Fechando a lista de atores brasileiros reconhecidos com indicações, vale citar o brasileiro-americano Daniel Benzali. Nascido no Rio de Janeiro e criado desde a infância nos EUA, o artista foi indicado ao Globo de Ouro de Melhor Ator em Drama por “Murder One” em 1996.

"Orfeu Negro"

Legenda: "Orfeu Negro" saiu vencedor do Globo de Ouro, do Oscar e da Palma de Ouro no Festival de Cannes Foto: Divulgação

Gravado no Rio de Janeiro, falado em português, com parte do elenco brasileiro e roteiro adaptado de uma obra de Vinícius de Moraes, o longa “Orfeu Negro” venceu o prêmio de Filme em Língua Estrangeira de 1960. A produção, no entanto, é oficialmente creditada como francesa.

A direção é do cineasta francês Marcel Camus, que assina o roteiro com Jacques Viot. A produtora principal é a francesa Dispat Films, em coprodução com empresas da Itália e do Brasil. A obra também venceu a Palma de Ouro e o Oscar de Filme Estrangeiro, mas as vitórias contam para a França.

"Dona Flor e seus Dois Maridos"

Legenda: 'Dona Flor e seus Dois Maridos' representou o Brasil na categoria de Melhor Filme Estrangeiro no Globo de Ouro de 1979 Foto: Divulgação

O longa de Bruno Barreto baseado na obra de Jorge Amado foi destaque no Brasil e no mundo. Além do sucesso nas bilheterias do País — a obra levou mais de 10 milhões de espectadores aos cinemas, detendo o recorde de maior público por 34 anos —, "Dona Flor e seus Dois Maridos" recebeu indicações em premiações estrangeiras.

No Globo de Ouro de 1979, a obra representou o Brasil na categoria de Melhor Filme Estrangeiro. Além do reconhecimento na premiação, o longa também recebeu indicação ao britânico Bafta pelo trabalho de Sônia Braga.

"Pixote"

Legenda: "Pixote: A Lei do Mais Fraco" também recebeu indicação ao Globo de Ouro Foto: Divulgação

Dirigido pelo argentino naturalizado brasileiro Hector Babenco, "Pixote: A Lei do Mais Fraco" representou o País na disputa de Melhor Filme Estrangeiro de 1982.

A obra circulou antes em festivais como os de Locarno e San Sebastián, e ainda foi reconhecida por diferentes associações de crítica dos EUA.

Reconhecimentos de Fernando Meirelles...

Legenda: Fernando Meirelles já recebeu indicação de Melhor Direção no prêmio Foto: Manfred Werner / Divulgação

Um dos mais internacionais cineastas brasileiros, Fernando Meirelles foi indicado ao Globo de Ouro de Melhor Direção no ano de 2006. O reconhecimento veio pelo trabalho em “O Jardineiro Fiel”, produção majoritariamente britânica que recebeu outras duas indicações: Melhor Filme de Drama e Melhor Atriz Coadjuvante (Rachel Weisz).

Anteriormente, em 2003, outra obra do brasileiro, daquela vez nacional, já havia sido indicada à premiação: “Cidade de Deus”, que representou o Brasil na disputa de obras em língua estrangeira.

...e de Walter Salles

Legenda: "Ainda Estou Aqui" é o terceiro longa de Walter Salles indicado ao Globo de Ouro Foto: Dominik Bindl / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Antes de “Ainda Estou Aqui” neste ano, Walter Salles também teve duas obras dirigidas por ele indicadas ao Globo de Ouro. Assim como Fernando Meirelles, uma delas foi um longa brasileiro e, a outra, uma coprodução internacional.

Em 2002, "Abril Despedaçado" representou o Brasil na categoria de filme estrangeiro. Anos depois, em 2005, foi "Diários de Motocicleta" — mesmo que falado majoritariamente em espanhol e contando parte da história do cubano Che Guevara — que disputou a categoria sendo considerado obra brasileira.

Onde assistir ao Globo de Ouro

A 82ª edição do Globo de Ouro terá a cerimônia de entrega dos prêmios neste domingo (5), a partir das 22 horas. A transmissão no Brasil irá acontecer na TV a cabo, no canal TNT, e também na plataforma de streaming Max.