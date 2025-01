CAPTEI: Christiane Leitão faz história como 1ª Mulher Presidente da OAB-CE - marco de representatividade e renovação

A Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Ceará (OAB-CE) viveu um momento histórico na tarde de quinta-feira, 2, com a posse de Christiane Leitão como primeira mulher presidente desde a fundação da instituição, em 1933. A cerimônia solene, realizada no auditório Miguel Oscar Viana Peixoto, na sede da OAB-CE, marcou o início da gestão para o triênio 2025-2027.

Legenda: Christiane Leitão Foto: LC Moreira

Além de Christiane Leitão, a nova diretoria é composta por David Sombra Peixoto (vice-presidente), Thiago Morais de Almeida Vilar (secretário-geral), Francivaldo de Lemos Pereira (secretário-geral adjunto) e Camila Ferreira Fernandes (tesoureira). Com representatividade e diversidade em destaque, a gestão conta com conselheiros seccionais titulares e suplentes, conselheiros federais, diretores da Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará (CAACE) e conselheiros fiscais.

Legenda: Cássio Pacheco, Hélio e Christiane Leitão, David Sombra e Erinaldo Dantas Foto: LC Moreira

O presidente da OAB-CE, Erinaldo Dantas, destacou a importância da sucessão de Christiane Leitão. Para ele, a posse da primeira presidente mulher representa um marco de inclusão e renovação na advocacia cearense.

Legenda: Solenidade Foto: LC Moreira

Christiane Leitão, por sua vez, enxerga sua eleição como um marco não apenas em sua carreira, mas também para todas as mulheres advogadas que buscam igualdade de oportunidades. Ressalta que sua gestão será pautada pela inclusão, inovação e fortalecimento da advocacia, com foco nas necessidades da classe e no respeito às suas prerrogativas.

Legenda: Erinaldo Dantas, Christiane Leitão e David Sombra Foto: LC Moreira

A posse festiva da nova gestão da OAB Ceará está prevista para acontecer no dia 4 de fevereiro de 2025, em um evento que celebrará este momento histórico para a advocacia cearense.

Agora, veja quem esteve prestigiando a posse na sede da OAB/Ce através das fotos captadas por LC Moreira:

