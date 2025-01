Fernanda Torres é favorita para ganhar Globo de Ouro neste domingo (5), diz Variety

O ano de 2025 promete ser enorme para Fernanda Torres, que concorre na categoria Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro. Em lista de previsões divulgada nessa quarta-feira (1º) pela revista americana Variety, uma das maiores do mundo sobre entretenimento, a atriz brasileira aparece no topo do favoritismo.

A publicação destacou Fernanda como a principal candidata ao prêmio, em um ranking com outras 5 atrizes. A performance super elogiada da brasileira é pelo filme "Ainda Estou Aqui", que narra a trajetória de Eunice Paiva, mãe do escritor Marcelo Rubens Paiva, durante os anos de repressão da ditadura militar no Brasil.

“Entre as indicadas, Fernanda Torres se destaca como a única atriz cujo filme também ganhou outra indicação, conquistando uma vaga na categoria de língua não inglesa (além de Pamela Anderson, cujo filme ganhou canção original). O reconhecimento duplo a torna a favorita para este prêmio?”, reforçou a revista.

O ranking destacou também que, embora o apoio a Torres esteja forte, Nicole Kidman ( por “Babygirl") e Angelina Jolie (por "Maria") também não ficam para trás. As duas ficaram em segundo e terceiro lugares na aposta, respectivamente.

O Globo Ouro 2025 está marcado para o próximo domingo (5), com apresentação de Nikki Glaser. O evento terá transmissão do canal TNT e no streaming Max.