Após perder bebê, Maíra Cardi fala sobre vídeo do feto publicado por Thiago Nigro: 'Ele dissociou'

A influenciadora Maíra Cardi se pronunciou pela primeira vez sobre a polêmica envolvendo seu marido, Thiago Nigro, que publicou nas redes sociais um vídeo mostrando o feto do bebê após o aborto espontâneo que ela sofreu na última semana.

Em publicação nesta segunda-feira (6), a empresária deu detalhes de como tem sido a rotina com a perda do bebê e saiu em defesa do esposo, explicando o motivo de ele ter postado um registro tão íntimo da família.

"Que eu estou de luto, não é novidade para ninguém. O que eu não sabia é que iria passar por dores de parto. Tenho dois filhos, sei como é dor de parto, não imaginava que nosso filho ia sair da nossa imaginação e sair nas nossas mãos", iniciou ela no relato.

Veja também Zoeira Maíra Cardi perde bebê esperado com Thiago Nigro: 'É um vazio que não se explica' Zoeira Maíra Cardi explica como contou para a filha sobre perda de bebê

'Grande trauma para nós dois', diz Maíra

Maíra acredita que, de início, Nigro não aceitou a notícia e só depois sentiu a dor da perda do filho. Ela explicou que o marido foi diagnosticado com um grau leve de autismo, lidando com a adversidade de uma forma diferente.

"A gente nunca sabe como vai reagir diante das situações. Cada um lida com a dor de uma maneira completamente diferente, na grande maioria das vezes, louca. Tem gente que dissocia, acho que o Thiago dissociou", detalhou a influenciadora.

"A dor para ele, os sentimentos, é diferente, e a maneira como eles lidam com o mundo, expõe as dores e a praticidade são meio assustadoras para a gente, mas isso é uma condição, não é opcional", disse.

Segundo Cardi, ela não sabia que o marido havia publicado o vídeo do feto e só percebeu a partir da repercussão do caso, que ganhou diversas críticas nas redes sociais.

"Mais um problema para eu lidar no meio de tantos. Só queria dizer que a gente vai errar várias vezes, somos seres humanos, não somos robôs. Mais uma vez, lembrando que estamos passando por um luto, por uma perda, e a perda causa forma diferentes de se expressar emocionalmente e psicologicamente em cada um", completou. Maíra Cardi Coach

"Foi um grande trauma para nós dois. Apesar dele não saber que foi, eu sei. Obrigada mais uma vez, peço respeito ao nosso luto e peço desculpas", finalizou Maíra.