Que horas começa 'Volta por Cima'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (6)

A novela 'Volta por Cima' desta segunda-feira (6) vai ao ar às 19:40, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Jão questiona Madalena sobre sua desconfiança com Cacá.

Resumo completo de 'Volta por Cima' desta segunda-feira

Jão questiona Madalena sobre sua desconfiança com Cacá. Gerson exige que Marco descubra quem o enganou. Madalena conta para Jão que foi ameaçada por Cacá. Chico confronta Cacá sobre seu trabalho. Jão faz uma entrevista de emprego na Viação Estrela. Rosana descobre quem lhe vendeu o quadro falso. Sebastian guarda as folhas que rasgou do diário de Mariazinha com o segredo de Belisa.

Violeta se enfurece ao saber que Osmar enganou Gerson. Sidney se aconselha com Jayme. Marco revela a Violeta que Gerson não cumpriu com o acordo que fez com ela. Nando vê Jin e Tati juntos. Rosana cobra de Joyce o dinheiro que pagou pelo quadro falso. Jão e Chico cobram satisfações de Cacá sobre a ameaça a Madalena.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.