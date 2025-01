Que horas começa 'Cabocla'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (6)

A novela 'Cabocla' desta segunda-feira (6) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Boanerges começa a planejar um comício com seus aliados.

Resumo completo de 'Cabocla' desta segunda-feira

Boanerges começa a planejar um comício com seus aliados. Tomé avisa Tobias que não vai perdoá-lo se ele magoar Mariquinha. Neco diz a Justino que Mariquinha e Tobias pretendem se casar assim que for possível. Justino fica arrasado. Pepa percebe que Neco está sofrendo por Belinha. Ritinha tenta convencer Belinha a não se casar com o filho de Macário. Neco reza para Belinha não aceitar o pedido. Belinha garante a Boanerges que vai se casar com quem ele quiser. Emerenciana diz a Boanerges que não vai perdoá-lo se Belinha for infeliz. O Vigário pergunta a Belinha se ela tem certeza do que está fazendo. Belinha garante que sim. Macário pede a mão de Belinha em casamento em nome de seu filho e ela aceita.

Boanerges e Macário comemoram. Generosa teme que haja fofoca sobre o relacionamento de Mariquinha com Tobias. Neco começa a discursar para os caboclos com toda a vontade. Belinha diz a Ritinha que quer que Neco a veja de aliança no dedo. Neco confessa para Zaqueu que não suporta pensar em Belinha noiva de outro. O Vigário não gosta de saber que Mariquinha está pensando em se casar sem o consentimento de Justino, mas Neco garante que não há problema. Boanerges fala para Zé e Bina que Luís não está mais doente. Joaquim conta para Edmundo que Luís já marcou a data do casamento, mas fala que não vai poder ir porque vai estar em lua-de-mel com Pequetita. Boanerges começa a fazer política com seus aliados, com bons resultados.

Belinha fica feliz em ver seu pai satisfeito. Luís tem um acesso de tosse e começa a passar mal. Emerenciana percebe que Luís está com febre. Zuca recebe uma carta de Joaquim dizendo que abençoa o casamento. Luís não se conforma de ter voltado a ficar doente. Zuca diz a Bina que não quer se casar com o mesmo vestido que ia usar para se casar com Tobias, para não dar azar. Zaqueu percebe que Justino não se conformou com o casamento de Mariquinha e acha que ele vai fazer algo para impedi-lo. Julieta afirma para Pepa que o casamento de Mariquinha vai ser triste, pois ela vai se casar sem a benção do pai. Maria pergunta a Emerenciana se ela acha certo Luís se casar com Zuca estando doente.

Emerenciana garante a Maria que Luís não tem nada de grave. Belinha encontra Neco e o trata friamente. Neco fica triste, mas disfarça. Zaqueu conta para Neco que o fato de Justino não ter aceitado o casamento de Mariquinha e Tobias está fazendo com que ele perca votos entre os caboclos. Dr. Teles explica para Emerenciana que Luís não está nada bem e vai precisar de muitos cuidados. Neco pede que Justino perdoe Mariquinha. Justino perdoa a filha, mas diz a Neco que não vai abençoar o casamento dela com Tobias. Luís pede que Boanerges não conte para Zé e Bina que ele está doente de novo.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.