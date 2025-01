Quais serão os adversários de Ferroviário e Maracanã na 2ª fase da pré-Copa do Nordeste 2025

Ferroviário e Maracanã, as duas equipes cearenses que conseguiram classificação na primeira fase da pré-Copa do Nordeste 2025, na noite do último sábado (4), já sabem quem serão os seus adversários na segunda e decisiva fase eliminatória.

O Ferroviário, que eliminou o Santa Cruz de Natal, nos pênaltis, no estádio Presidente Vargas (PV), terá pela frente o Treze. A partida também será disputada em Fortaleza (CE), mais uma vez no estádio Presidente Vargas (PV).

Já o Maracanã, que eliminou o ABC, também nos pênaltis, mas fora de casa, no estádio Frasqueirão, em Natal (RN), terá pela frente o CSA, de Alagoas. A partida será disputada no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), com o Maracanã jogando mais uma vez fora de casa.

As duas partidas serão disputadas na próxima quarta-feira (8). O jogo do Ferroviário será no período da tarde, às 16h, enquanto o do Maracanã acontecerá no período da noite, marcado para começar às 20h. As equipes que vencerem os confrontos garantem vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste.