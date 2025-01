Rayr destaca união do Maracanã na Pré-Copa do Nordeste e projeta: 'podemos ir ainda mais longe'

O goleiro Rayr foi o grande herói do Maracanã na histórica classificação para a segunda fase preliminar da Copa do Nordeste. A equipe de Maracanaú, que disputa a competição pela primeira vez, superou a pressão do tradicional ABC, de Natal, em jogo realizado no Estádio Frasqueirão, em Natal, na noite do último sábado (4), e, após um empate sem gols no tempo normal, garantiu a vaga ao vencer por 5 a 4 nos pênaltis.

O camisa 23 foi decisivo em momentos cruciais da partida, especialmente no tempo regulamentar, quando defendeu dois chutes perigosos de Islan e Wallyson, que poderiam ter colocado o ABC à frente no placar.

A boa atuação de Rayr foi coroada no momento decisivo: nas cobranças de pênalti, o goleiro brilhou ao defender a quarta cobrança do ABC, executada por Robinho, garantindo a vantagem para o time de Maracanaú. O atleta não escondeu a emoção e o orgulho pela conquista histórica.

Legenda: O goleiro Rayr comemora defesa de pênalti contra o ABC no Frasqueirão Foto: Hugo Soares

“Foi uma partida muito difícil, mas o grupo se entregou de corpo e alma, e conseguimos conquistar essa vaga na próxima fase. Eu só fiz o meu trabalho, mas sei que não teria sido possível sem a ajuda de todos os meus companheiros. Eu sou só mais um, o grupo é que faz a diferença. Estamos confiantes para o próximo desafio, que será ainda mais difícil, contra o CSA, mas sabemos que, com união e determinação, podemos ir ainda mais longe”, destacou o goleiro.

Com a classificação para a próxima fase, o Maracanã agora enfrentará o também tradicional CSA, de Alagoas, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, na quarta-feira (8), às 20h. O duelo vale uma vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis, assim como aconteceu contra o ABC.

Sobre Rayr

Com 25 anos e uma bagagem considerável no futebol cearense. Sua trajetória inclui o acesso do Atlético Cearense à Série C do Brasileirão, em 2021, além de participações importantes no Crato, no acesso à elite estadual de 2020, e no título do Ferroviário na Fares Lopes de 2024. Pelo Maracanã, ele já disputou 20 partidas como titular e é um dos grandes destaques do time, que teve uma ótima campanha no Campeonato Cearense 2024 e conquistou a Taça Padre Cícero.