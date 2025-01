Com dois a menos, Tirol arranca empate com a Ferroviária pela Copinha

O Tirol arrancou um empate heróico em seu segundo jogo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta segunda-feira (6), a Coruja arrancou um empate em 0 a 0 com a Ferroviária, no estádio Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). O detalhe foi que o time cearense terminou o jogo com dois jogadores a menos. Yago foi expulso aos 25 do 2º tempo, e Vitor Hugo aos 47 do 2º tempo.

Com o resultado, o Tirol somou seu primeiro ponto no Grupo 7. A Ferroviária tem 4 pontos, junto com o Santos, contra nenhum do Jaciobá.

O Tirol volta a jogar contra o Jaciobá, às 16h45 no dia 9, pela última rodada da 1ª Fase.