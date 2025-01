Exclusivo: Presidente do Fortaleza quer implantar inteligência artificial no clube; entenda

Atento às novas tecnologias, o Fortaleza pretende investir no uso de inteligência artificial para processos internos do clube. O desejo foi revelado pelo novo presidente do Tricolor do Pici, Rolim Machado, em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste.

“Vamos tentar implantar no clube a inteligência artificial. Já estou em contato com a Universidade Federal, que tem algumas startups que trabalham com isso. Já entrei em contato com uma empresa especializada nesse tipo de tecnologia. No começo de janeiro a gente vai visitar a UFC. A gente quer implantar isso aqui dentro do Fortaleza”, disse Rolim.

No entendimento do dirigente, o uso de inteligência artificial pode acelerar as decisões no clube, otimizar processos de arquivo, trazer modernidade, celeridade e “assertividade dentro das decisões que todos os gestores vão tomar”.

Eu pretendo trazer tecnologia para dentro do clube. Vou conversar com o Marcelo Paz. Depois que a gente conseguir fazer um projeto com algumas startups, vou convidar para ele ir até a empresa e a gente sentar e fazer esse planejamento estratégico, trazendo esse tipo de tecnologia para dentro do Fortaleza, não só no futebol, mas também todos os processos jurídicos, administrativos aqui no clube. Esse vai ser o meu legado. Rolim Machado Presidente do Fortaleza

José Rolim Machado é engenheiro e empresário e foi eleito em dezembro o novo presidente do Fortaleza Esporte Clube para o triênio 2025-2027.