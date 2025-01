Atacante uruguaio Mathias Acuña é encontrado morto no Equador

O atacante uruguaio Mathias Acuña foi encontrado morto, neste sábado (4), no Equador. O atleta de 32 anos tinha se apresentado para a pré-temporada do Mushuc Runa, da 1ª divisão equatoriana.

O corpo do jogador foi achado em um quarto de hotel na cidade de Ambato, região central do Equador. As circunstâncias do episódio ainda são investigadas pelas forças de segurança locais.

Revelado pelo El Tanque Sisley, de Montevidéu, acumula passagens por equipes como Boston River, Fenix e Liverpool, todos do Uruguai, além de atuar por Larissa e Lamia, ambos do futebol grego.

A chegada ao Mushuc Runa ocorreu no meio da temporada de 2024, com oito gols em 15 jogos. Em dezembro, após denúncia de agressão de violência doméstica por parte da ex-companheira, Mathias Acuña passou a usar tornozeleira eletrônica no Equador.

Nas redes sociais, diversos jogadores prestaram homenagens e lamentaram o ocorrido trágico. A Associação Uruguaia de Futebol (AFA) também emitiu nota e lamentou o falecimento do jogador.