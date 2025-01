CBF nega pedido do Ferroviário e mantém horário de decisão com Treze na Copa do Nordeste

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) negou o pedido do Ferroviário de mudança de horário da decisão contra o Treze-PB pela 2ª fase da pré-Copa do Nordeste de 2025. A entidade marcou o jogo para quarta (8), às 16h, no Presidente Vargas (PV), mas o Tubarão desejava no turno da noite.

Em nota, o time coral divulgou que a resposta foi de que: “após análise da solicitação, informamos que, infelizmente, não será possível atender ao pedido de alteração do horário. A programação dos jogos foi elaborada com base em critérios técnicos que contemplam a dispersão de dois jogos às 16h e dois jogos às 20h. Essa configuração visa equilibrar fatores como a logística dos times visitantes e o atendimento às necessidades de todos os envolvidos, incluindo clubes, atletas e público”, alegou.

O comunicado da CBF também ressaltou que esse horário foi definido para viabilizar transmissões. “Ressaltamos também que a disposição atual dos horários foi pensada para viabilizar possíveis transmissões das partidas, sendo estas objeto de negociações em andamento, o que reforça a importância de manter o cronograma previamente definido. Entendemos e respeitamos as preocupações apresentadas e reafirmamos nosso compromisso em trabalhar continuamente para atender da melhor forma possível às necessidades de todos os participantes”, concluiu a entidade.

A diretoria do Ferroviário “lamenta profundamente” a decisão e argumenta que o mando da partida, que será em jogo único e classifica à fase de grupos da Copa do Nordeste, é prejudicado. Na 1ª fase, o time coral empatou sem gols com o Santa Cruz de Natal-RN e venceu nas penalidades por 7 a 6.

Valores dos ingressos

Arquibancada (setor azul): R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

Cadeira (setor social): R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia).

Onde comprar

Ingressos antecipados estão sendo vendidos em efolia.com.br e nos locais habituais:

VILA OLÍMPICA ELZIR CABRAL (Rua Dona Filó, 650 – Barra do Ceará)

SHOPPING PROHOSPITAL CENTRO (Rua Barão do Rio Branco, 1847)

SHOPPING PROHOSPITAL BEZERRA (Av. Bezerra de Menezes, 2275)

SHOPPING PROHOSPITAL ALDEOTA (Av. Desembargador Moreira, 1337)

Sócio-torcedor

O check-in para o sócio-torcedor está aberto em sociocoral.com.br.