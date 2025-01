Fortaleza só empata contra o Carajás-PA na estreia da Copinha 2025

O Fortaleza fez sua estreia na Copa São Paulo de Futebol Junior e não conseguiu vencer. O Leão enfrentou o Carajás-PA, no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba (SP), e ficou no empate em 2 a 2 com a equipe do Norte.

O Leão saiu em desvantagem logo no início do jogo. Aos 11 minutos, Higor abriu o placar para o Carajá-PA. A reação Tricolor veio aos 40 minutos da etapa inicial, com Kauê Canela. Já no início do segundo tempo, o Leão virou o placar com Lucca Prior. E o que dava sinais de que seria uma bela vitória na estreia, foi encerrada com Kafuringa, marcando aos 30 minutos do segundo tempo para o Carajás e deixando a partida empatada 2 a 2.

O Tricolor está no grupo 25 com o time paraense, mais Ituano e São Bento. Ao final da primeira fase, os dois clubes com melhor pontuação avançam às fases de mata-mata. A equipe comandada por Léo Porto joga na próxima quarta-feira (8), às 19h, contra a equipe do São Bento.