Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (7/1)

Estamos em plena fase crescente da Lua, um momento de esforço e dedicação. A sensação é de que algo está prestes a romper a superfície, como uma semente que busca sair debaixo da terra. Há uma energia vital disponível, mas o caminho exige consertos, revisões e ajustes importantes.



A Lua em Áries toca Quíron, trazendo à tona feridas que talvez você preferisse ignorar. Mas, ao invés de recuar, esse é o convite para enfrentar de frente o que precisa de cura. A boa notícia é que a Lua faz um trígono com Mercúrio, oferecendo clareza mental e a capacidade de compreender o que precisa ser feito.



Hoje é um dia para ajustar suas ações, lidar com situações com seriedade e honrar os compromissos. Se algo não está funcionando, há espaço para reorganizar e traçar novos planos. O importante é não desistir. Cada movimento, por menor que pareça, é parte do crescimento que você deseja ver florescer.



Afirmação do dia: "Estou pronto(a) para revisar, curar e avançar com sabedoria."

Áries

A Lua em seu signo ativa seu impulso natural de agir, mas Quíron pede calma. Nem tudo precisa ser resolvido na pressa. Ao invés de lutar contra as limitações, olhe para dentro e entenda o que realmente está pedindo cura.

Touro

O dia pede ajustes sutis nos bastidores. Talvez você sinta que está remexendo velhas dores, mas isso faz parte do processo de fortalecimento. Dê atenção às pequenas mudanças internas, elas terão um impacto profundo nos próximos passos.

Gêmeos

Conversas importantes podem clarear o caminho hoje. Mercúrio em harmonia com a Lua facilita diálogos, mas Quíron lembra que nem todo mundo está pronto para ouvir verdades. Use sua comunicação com empatia e paciência.

Câncer

É hora de rever planos de carreira ou compromissos profissionais. As emoções podem pesar, mas ajuste sua visão com seriedade. Assuma o protagonismo sem medo de mostrar sua vulnerabilidade – isso será sua força.

Leão

O céu impulsiona você a buscar novas direções. A energia de Áries pede movimento, mas Quíron lembra que velhas crenças podem estar limitando seu crescimento. Abra-se para aprender algo novo, e o caminho se abrirá de forma inesperada.

Virgem

Revisões profundas são necessárias, especialmente em questões emocionais ou financeiras. Quíron ilumina pontos sensíveis, mas Mercúrio traz clareza para reorganizar as coisas. Encare esse processo como uma oportunidade de cura, não como um obstáculo.

Libra

Os relacionamentos estão em foco, e ajustes se fazem necessários. Se algo incomoda, essa é a chance de falar e alinhar expectativas. A Lua em Áries pede autenticidade, mas lembre-se de ouvir tanto quanto fala.

Escorpião

O dia pede cuidado com o corpo e a mente. Pequenos desconfortos podem ser sinais de que você precisa de pausa e revisão. Mercúrio facilita novos hábitos, então aproveite para reorganizar sua rotina de maneira mais leve.

Sagitário

A criatividade e os projetos pessoais ganham força, mas nem tudo flui sem desafios. Quíron pede que você olhe para as inseguranças sem deixar que elas te impeçam de agir. Ajuste seu ritmo, mas não deixe de expressar o que deseja.

Capricórnio

O lar e as questões familiares podem exigir sua atenção. Feridas antigas podem reaparecer, mas isso oferece a chance de lidar com elas de uma vez por todas. Ajuste conversas e atitudes para criar um ambiente mais leve e acolhedor.

Aquário

O dia favorece aprendizados e trocas importantes. Quíron pode trazer inseguranças sobre sua voz ou o que tem a dizer, mas Mercúrio ajuda a articular melhor suas ideias. Ajuste sua comunicação e confie no seu conhecimento.

Peixes

As finanças ou questões de valor pessoal podem estar passando por revisões. A sensação de instabilidade não é um sinal de fracasso, mas de crescimento. Ajuste seus planos com paciência e confie no que você está construindo a longo prazo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.