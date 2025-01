Copinha 2025: Ceará estreia com vitória de virada sobre a Portuguesa Santista

O Ceará venceu a Portuguesa Santista por 2 a 1 na tarde deste domingo (5), no estádio Conde Rodolfo Crespi (Estádio da Rua Javari), em São Paulo (SP), pela primeira rodada do Grupo 31 da Copinha 2025, a Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O Vovô saiu atrás no placar, após a Portuguesa Santista conseguir marcar o primeiro gol em uma cobrança de pênalti, ainda no primeiro tempo. Galvão foi derrubado na área e Maninho chutou para o fundo das redes na penalidade.

Aos 25 minutos da etapa inicial, o Ceará chegou ao gol de empate, com Fernando Gabriel, que chutou para o fundo das redes após ficar com a bola na sequência de uma jogada individual de Brian.

Legenda: Ceará estreia com vitória de virada sobre a Portuguesa Santista Foto: Gabriel Silva/Ceará SC

Poucos minutos depois, foi a hora da virada do Ceará, O atacante Kaique, que já teve oportunidades no time profissional do Vovô, cabeceou para o fundo das redes após cobrança de arremesso lateral.

O Ceará volta a campo na próxima quarta-feira (8), às 15h (horário de Brasília), quando enfrenta o Trindade, também no estádio Conde Rodolfo Crespi (Estádio da Rua Javari), em São Paulo (SP).