Ceará acerta venda de Erick Pulga ao Bahia; veja quanto o clube vai receber

O Ceará acertou neste domingo (5) a venda do atacante Erick Pulga para o Bahia, com o anúncio oficial por parte da equipe baiana devendo acontecer nos próximos dias, após a finalização de trâmites burocráticos ainda pendentes.

O Diário do Nordeste apurou que o negócio foi fechado em 3 milhões de dólares, o que equivale a R$ 18,4 milhões. O Ceará irá receber 2 milhões de dólares (aproximadamente R$ 12,3 milhões), após um reajuste na distribuição do percentual de direitos econômicos.

Legenda: Erick Pulga, jogador do Ceará Foto: Kid Junior/SVM

Anteriormente, o Ceará possuía apenas 40% dos direitos de Erick Pulga. Neste cenário inicial, caso o valor desejado pelo clube para a venda (R$ 30 milhões) fosse atingido, o clube ficaria com R$ 12 milhões.

Após o reajuste dos percentuais, mesmo com um valor total da venda menor do que o imaginado (R$ 18,4 milhões), o Ceará irá receber os mesmos R$ 12 milhões que já eram estimados. Foi este ajuste percentual que fez o Ceará aceitar a oferta, já que o clube receberá aquilo que havia planejado.

Erick Pulga se reapresentou com o restante do elenco do Ceará na sede do clube, em Porangabuçu, na manhã de sexta-feira (3), e esteve presente neste domingo (5) na Feijoada da Arrancada. Nos próximos dias, ele deve embarcar para Salvador (BA), para se apresentar o novo clube.