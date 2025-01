Atacante ou lateral? Bruno Tubarão é reforço versátil para o Ceará: 'Estou aqui para ajudar'

Polivalente e de olho na titularidade, Bruno Tubarão foi apresentado pelo Ceará, nesta segunda-feira (6), para a temporada de 2025. Com apelido que vem de infância, o jogador tenta ser letal no campo e acredita que atuar em mais de uma função pode ser crucial na escolha de Léo Condé.

“Eu estou há duas temporadas atuando como lateral-direito. Sempre fui ponta, sempre fui atacante de beirada e, no começo da minha carreira, joguei por dentro, como um meia e volante. Hoje, estou há um tempo como lateral, mas se o Léo Condé falar comigo precisando de um cara pelas beiradas, também não tem problema nenhum. Eu estou aqui para ajudar, seja qual for a posição”, assegura Tubarão. Bruno Tubarão Atacante do Ceará

Ainda antes de apresentar o atleta polivalente, Haroldo Martins ressaltou o ponto forte do novo contratado. Segundo o dirigente, Bruno é um atleta versátil, e que pode atuar em mais de cinco funções no Ceará, dando profundidade na montagem do elenco alvinegro. O jogador assinou contrato com o Alvinegro até o final de 2025.

PRESSÃO DA TORCIDA

Nos dois últimos anos esteve no Atlético-GO, quando atuou por mais de 90 jogos, com três gols marcados e sete assistências dadas. Com o evento de apresentação à torcida, na Feijoada da Arrancada, o atleta já pode sentir um pouco do que é a torcida do Ceará. De acordo com Bruno, a experiência acumulada até aqui o deixa preparado para os desafios no time alvinegro.

“Tenho hoje 29 anos, já passei por alguns clubes, já joguei Libertadores, tive alguns acessos, joguei Série A e, com certeza, estou sim confortável com esse tipo de ambiente [de pressão da torcida]. Espero fazer um grande ano pelo Ceará”, aponta o atacante.

ORIGEM DO NOME

Bruno Nunes de Barros ganhou o apelido de “Tubarão” ainda quando criança no Rio de Janeiro, devido ao seu nariz. Sobre as resenhas com o nome diferente, o carioca tira de letra, e também "tira onda" com os outros companheiros.

"Todo mundo chegou agora e ainda estão me respeitando ainda. Mas desde infância eu levo esse apelido, tem muito tempo já, mas eu sou um cara tranquilo, sou da resenha, de grupo, pode me zoar, que não tem problema", afirma Tubarão.

CARREIRA

Depois de ter a primeira oportunidade no Nova Iguaçu-RJ, Bruno Tubarão teve seu início no futebol marcado por times cariocas, depois de passagem pelas categorias de base da Cabofriense-RJ. O atleta chegou a atuar pelo Sampaio Corrêa-RJ, Boa Esporte-MG, Red Bull Bragantino, Vasco e Atlético-GO. No Dragão, o atleta disputou 40 partidas na última temporada.

O Ceará será a primeira oportunidade de Bruno Tubarão no Nordeste brasileiro. O jogador já treina com o restante do grupo desde a última sexta-feira, 3 de janeiro. O Vozão estreia na temporada dia 18, às 16h30, contra o Tirol, no estádio Presidente Vargas.