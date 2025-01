Ceará consulta CBF sobre utilização da marca da Esportes da Sorte no uniforme após bet ser proibida pelo STF

O Ceará se reuniu com a Esportes da Sorte, patrocinadora máster do clube, após o Supremo Tribunal Federal (STF) proibir a empresa de operar nacionalmente. O Diário do Nordeste apurou que o clube fará uma consulta formal à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sobre a continuidade da utilização da marca da bet no uniforme.

A entidade não emitiu, até o momento, nenhum tipo de portaria proibindo os clubes patrocinados pela Esportes da Sorte de utilizar a marca em seus uniformes. O Ceará e a bet entendem que não há nenhum empecilho para a continuidade da utilização da marca no uniforme, e está disposto a fazê-lo nas partidas da temporada 2025.

Apesar disso, o clube considerou prudente fazer uma consulta formal à CBF, indagando a entidade sobre a situação e questionando sobre a autorização para continuar exibindo a marca da Esportes da Sorte em seu uniforme durante as partidas das competições oficiais organizadas pela CBF.

Ainda de acordo com apuração do Diário do Nordeste, apesar da proibição do STF, o Ceará sente-se seguro juridicamente em continuar usando a marca e em manter o contrato com a patrocinadora, que busca solucionar pendências necessárias para ser oficialmente aprovada em território nacional.