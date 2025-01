Esportes da Sorte, patrocinadora master do Ceará, é vetada pelo Supremo Tribunal Federal; entenda

O ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), suspendeu nesta quinta-feira (2), a autorização nacional de operação da patrocinadora master do Ceará, a Esportes da Sorte, que além da equipe cearense ainda patrocina times como Grêmio, Bahia e Corinthians.

A casa de apostas tinha uma licença através da Loterj (Loteria do Estado do Rio de Janeiro), para fazer suas operações de forma nacional. Essa licença, no entanto, era válida até o fim de 2024. No último dia 31, o Ministério da Fazenda divulgou uma lista de 'bets' autorizadas a atuar no Brasil em 2025 e a patrocinadora do Ceará não estava na lista.

Através de uma nota, o STF comunicou que a decisão do ministro proíbe as atividades de loterias e jogos eletrônicos fora do território do estado do Rio de Janeiro. A depender do entendimento da CBF, isso pode proibir também a exposição da marca em competições nacionais.

Caso a bet não se regularize, o Ceará só poderia estampar a marca no Estado do Rio de Janeiro, em treinos ou jogos em solo carioca. A Loterj terá cinco dias para cessar essas atividades fora dos limites territoriais do estado.

Legenda: O Ceará é um dos 50 clubes no país patrocinados por 'bets' Foto: KID JUNIOR /SVM

As empresas do mercado de aposta de quota fixa são as principais patrocinadoras do futebol brasileiro desde que foi permitida a operação no País, em 2017.

No Corinthians, a Esportes da Sorte banca o salário de R$ 3 milhões mensais de Memphis Depay. A empresa também pagou parte dos R$ 2 milhões que Luis Suárez recebia por mês no Grêmio.

Nota da Esportes da Sorte

Em nota, a Esportes da Sorte reiterou que tem aptidão para atuar concedida pela Loterj. "A autarquia verificou que a empresa cumpre as exigências legais, incluindo habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica e atende todos os requisitos do jogo responsável, além de apresentar as certidões de idoneidade exigidas", diz o texto.

"Qualquer informação contrária a essa decisão ainda não chegou ao conhecimento da empresa que aguarda a manifestação pública dos órgãos competentes", complementa. A empresa afirma que pleiteia a licença do Ministério da Fazenda.

O Ceará solicitou à Esportes da Sorte uma reunião para os devidos esclarecimentos, e segundo apuração do Diário do Nordeste, esse encontro entre o clube e a bet, deve acontecer nesta sexta-feira (3).