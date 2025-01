Tabela detalhada da 1ª Fase do Campeonato Cearense é divulgada; veja jogos

A Federação Cearense de Futebol divulgou nesta sexta-feira (3), a tabela detalhada da 1ª Fase do Campeonato Cearense. Na rodada de abertura, no dia 18, teremos o embate entre os campeões da Série A e Série B, Ceará e Tirol, que duelam no estádio Presidente Vargas às 16h30. Além da partida entre o Vovô e a Coruja, o sábado contará com mais dois confrontos: Floresta x Barbalha e Iguatu x Maracanã.

Na 1ª Fase, serão disputados dois clássicos: Ferroviário x Ceará, no dia 26 às 17 horas no Presidente Vargas e Fortaleza x Ceará, no dia 8 de fevereiro, às 16h30 no Castelão.

Confira as rodadas detalhadas

1ª Rodada

Ceará x Tirol – 18/01 (sábado) – 16h30 – Presidente Vargas

Floresta x Barbalha – 18/01 (sábado) – 19h - Domingão

Iguatu x Maracanã – 18/01 (sábado) – 17h - Morenão

Ferroviário x Horizonte – 19/01 (domingo) – 18h30 – Presidente Vargas

Fortaleza x Cariri – 27/01 (segunda-feira) – 20h – Presidente Vargas

2ª Rodada

Barbalha x Cariri – 23/01 (quinta-feira) – 20h – A DEFINIR

Horizonte x Fortaleza – 25/01 (sábado) – 16h30 – A DEFINIR

Iguatu x Floresta – 25/01 (sábado) – 19h - Morenão

Ferroviário x Ceará – 26/01 (domingo) – 17h – Presidente Vargas

Maracanã x Tirol – 26/01 (domingo) – 17h30 – A DEFINIR

3ª Rodada

Barbalha x Horizonte – 28/01 (terça-feira) – 19h – A DEFINIR

Floresta x Ferroviário – 29/01 (quarta-feira) – 19h – A DEFINIR

Ceará x Iguatu – 29/01 (quarta-feira) – 20h – Presidente Vargas

Tirol x Cariri – 30/01 (quinta-feira) – 19h – A DEFINIR

Fortaleza x Maracanã - 30/01 (quinta-feira) – 20h – Presidente Vargas

4ª Rodada

Ceará x Barbalha – 01/02 (sábado) – 16h30 – Arena Castelão

Cariri x Iguatu – 02/02 (domingo) – 16h – Arena Romeirão

Floresta x Fortaleza – 02/02 (domingo) – 17h – Presidente Vargas

Ferroviário x Maracanã – 03/02 (segunda-feira) – 20h – Presidente Vargas

Horizonte x Tirol – 04/02 (terça-feira) – 19h – A DEFINIR

5ª Rodada

Fortaleza x Ceará – 08/02 (sábado) – 16h30– Arena Castelão

Cariri x Ferroviário– 08/02 (sábado) – 16h30 – Arena Romeirão

Tirol x Floresta – 08/02 (sábado) – 16h30 – Presidente Vargas

Maracanã x Barbalha – 08/02 (sábado) – 16h30– A DEFINIR

Iguatu x Horizonte – 08/02 (sábado) – 16h30 – Morenão

Regulamento

Nesta Primeira Fase as dez equipes se enfrentarão em jogos de ida entre grupos, totalizando cinco confrontos para cada time. Ao final dessa fase, os primeiros colocados de cada grupo avançam diretamente para as Semifinais (3ª Fase). Os times que terminarem em 2º e 3º lugares de seus respectivos grupos avançam para as Segunda Fase (2ª Fase).

Já os clubes que ficarem em 4º e 5º lugares de cada grupo formarão um novo grupo para o Quadrangular da Permanência.