CBF anuncia mudança no regulamento da primeira fase da Copa do Brasil de 2025; veja

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira (6), o regulamento de disputa da Copa do Brasil de 2025 A entidade anunciou uma importante alteração na primeira fase do torneio em relação aos últimos anos.



Em caso de empate nos duelos da primeira fase, os classificados serão conhecidos depois de disputa de pênaltis. Nas temporadas recentes, a equipe visitante tinha a vantagem do empate caso o jogo único terminasse em igualdade. O time anfitrião, pior colocado do que o adversário no ranking da CBF, jogava em seu estádio, mas tinha que vencer o confronto para avançar no mata-mata.



Na segunda fase da competição de 2025, as equipes também se enfrentam em partida única. Assim como na etapa inicial, o time classificado será conhecido nas penalidades em caso de empate. A partir da terceira fase, os times se enfrentam em jogos de ida e volta. No caso de empate nos pontos ganhos, os critérios de desempate são: maior saldo de gols e, posteriormente, cobranças de pênaltis.

Legenda: A Copa do Brasil é uma das principais competições organizadas pela CBF Foto: Lucas Figueiredo / CBF



Os duelos da primeira fase estão previstos para os dias 19 e 26 de fevereiro de 2025. As partidas da decisão da Copa do Brasil devem ocorrer nos dias 2 e 9 de novembro.



A Copa do Brasil conta com 92 equipes, tendo representantes das 27 federações. Oitenta times disputarão a primeira fase. Os confrontos serão conhecidos por sorteio, que também determinará o chaveamento da segunda fase.



Doze equipes já estão garantidas na terceira fase da competição eliminatória. São elas: Cruzeiro, Bahia, Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, Flamengo, Paysandu, CRB, Santos, São Paulo e Corinthians.