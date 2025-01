Fortaleza x Carajás-PA: confira horário, palpites e onde assistir

O Fortaleza entra em campo neste domingo (5), em sua estreia na Copa São Paulo de Futebol Junior. O Leão enfrenta o Carajás-PA, 19h, no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba (SP).

O Tricolor está no grupo 25 com o time paraense, mais Ituano e São Bento. Ao final da primeira fase, os dois clubes com melhor pontuação avançam às fases de mata-mata.

Palpites

Onde assistir

A partida terá transmissão da Federação Paulista de Futebol (Youtube)

Como chega o Leão

Será a 21ª participação do Leão na Copinha. O time cearense, que jogará a competição com o Sub-20, chegou até as quartas de final em 2023 e será comandada pelo técnico Léo Porto. O clube inscreveu 29 atletas e relacionou 25 para a disputa da competição.

Para o técnico, a preparação vem sendo bastante positiva, com bons pontos abordados pela comissão técnica e compreendidos pelos atletas. Semifinalista do Brasileirão Sub-20 e campeão do Cearense de forma invicta, o Tricolor de Aço vai em busca de fazer história também na Copinha.

"A nossa preparação vem caminhando muito bem, os jogadores sabem da importância dessa competição para o clube e para eles, então todos vem fazendo sessões de treinamentos muito bons. Tudo vem acontecendo como o esperado, o que nos dá uma expectativa muito boa quanto a atuação na Copinha. Sabemos que é um campeonato difícil, onde já na primeira fase enfrentaremos grandes equipes, mas estamos confiantes na capacidade que temos e esperamos representar bem o Fortaleza em mais uma Copa São Paulo".

Grupo do Fortaleza para a Copinha:

Goleiros: Murilo D’angelo, Luizão, Eduardo Salvador e Marcelo Catto;

Zagueiros: Gustavo Mancha, Tony Lucas, João Vitor Fuhr, Guilherme Cristovam e Kauã Rocha;

Laterais: Kaiky, Gustavo Nobre, Pedro Alves, Arthur e Guilherme Moura;

Meio-campistas: Fabrício, Bruninho, Michel, Joel Reyes, Gabriel Cunha, Lucas Emanoel e Tavinho;

Atacantes: Kauê Canela, Landerson, Michael Quarcoo, Breno Alan, Robinho, Daniel, Lucca Prior e Caio Wesley.