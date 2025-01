Ceará anuncia contratação do zagueiro Éder, do América-MG

O Ceará anunciou a contratação do zagueiro Éder, ex-América-MG. O defensor de 29 anos assinou com o Vozão por dois anos, com contrato até o fim de 2026.

Formado na base do Bahia/BA, Éder jogou no clube por três temporadas. Ao sair da equipe baiana, passou por Novorizontino/SP, Athletico/PR, Sport e Atlético/GO, antes de chegar ao América/MG, onde jogou nos três últimos anos. Em 2024, somou 35 jogos, sendo 26 deles na Série B do Brasileirão.

NOVIDADE NA DEFESA! 🫡🏁



O zagueiro Éder, que disputou a temporada de 2024 pelo América-MG, é o mais novo reforço do Vozão.



Que seja o início de uma trajetória de sucesso com o manto alvinegro! 🏁#CearáSC pic.twitter.com/DQ0qj7dtAb — Ceará Sporting Club (@CearaSC) January 3, 2025

O jogador se reapresentou junto com a quipe nesta sexta-feira (3), para a temporada 2025.

3º reforço pra zaga

Eder é o 3º reforço para a zaga nesta janela de transferências, já que o clube já anunciou Willian Machado e Marllon.