Ceará acerta contratação por empréstimo de atacante Pedro Henrique; veja detalhes

O Ceará acertou com mais um atacante para o ano de 2025. Trata-se de Pedro Henrique, que pertence ao Corinthians e, segundo apuração do Diário do Nordeste, chega por empréstimo de um ano à equipe cearense. No acordo fechado entre as partes, o clube paulista ainda assume uma parte do salário do atleta.

Vestindo a camisa 16 do Timão, Pedro Henrique costuma atuar como ponta.

O jogador de 34 anos vem com uma bagagem cheia de experiências do futebol internacional, tendo atuado em pelo menos seis países diferentes. No Brasil ele atuou em equipes como Grêmio, Internacional e agora no Corinthians, onde vestiu a camisa em 26 oportunidades, marcou dois gols e deu uma assistência.

Com esse nome, o Ceará chega a oito reforços para o ano de 2025.

Ficha técnica

Nome: Pedro Henrique Konzen (34 anos)

Posição: Atacante (ponta)

Times que jogou: Corinthians, Internacional, Sivasspor (TUR), PAOK (GRE), Astana (CAZ), Qarabag (Azerbaijão), Rennes (FRA), FC Zurich (SUÍ), Caxias, Avenida, Grêmio, Santa Cruz-RS.