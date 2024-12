Veja top-10 jogadores do Fortaleza com mais minutos em campo na temporada 2024

O Fortaleza disputou cinco competições em 2024: Brasileirão, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, Nordestão e Campeonato Cearense. Ao todo, 43 atletas atuaram pela equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda nesta temporada. João Ricardo foi o que mais ficou em campo. Dos 73 jogos disputados pelo Tricolor do Pici no ano, o goleiro esteve em 70. Ele acumulou mais de 6 mil minutos. O zagueiro Brítez e o atacante Lucero completam o top-3 entre os mais utilizados. Os dados são do site especializado Transfermarkt.

Aos 35 anos, João Ricardo foi peça fundamental para manter a alta competitividade do Leão. O defensor foi relacionado 72 vezes e atuou em 70 partidas pelo Fortaleza somando todas as competições. Mais da metade deles (38) no Brasileirão.

Ao todo, foram 6.247 minutos em campo, o que corresponde a 4,3 dias de atuação na defesa da trave tricolor. O único duelo em que não atuou os 90 minutos foi contra o Sport, pela Copa do Nordeste, quando deixou o campo após atendimento médico. O goleiro Santos substituiu o camisa 1, que também não atuou em outros três jogos (Rivel-PI, Botafogo-PB, Altos-PI) da competição.

Legenda: Brítez, zagueiro do Fortaleza. Foto: Felipe Cruz/Fortaleza EC

Em seguida, está Brítez. O zagueiro disputou 55 dos 62 jogos em que foi relacionado pelo técnico tricolor. O argentino acumulou 4.665 minutos (3,2 dias) fechando a defesa do time cearense. Na Série A, atuou em 30 confrontos e foi uma das peças fundamentais no setor do Leão.

Legenda: Lucero, artilheiro do Fortaleza. Foto: Kid Junior/SVM

O terceiro com mais minutagem é o centroavante Lucero. O camisa 9 foi relacionado 67 vezes, esteve presente em 63 partidas e marcou 23 gols. Além disso, serviu os companheiros seis vezes. O atacante e artilheiro do time pela segunda temporada seguida somou 4.514 minutos em campo, algo em torno de 3,1 dias.

JOGADOR DE LINHA QUE MAIS ENTROU EM CAMPO

Yago Pikachu, outra vez, foi o jogador de linha mais utilizado por Vojvoda. Coringa no lado direito, o jogador foi o quinto atleta com maior tempo em campo e o segundo mais relacionado (70 vezes), superado apenas por João Ricardo (72). O atacante disputou 65 partidas, marcou 13 gols e deu sete assistências em 2024.,

Legenda: Pikachu, jogador do Fortaleza. Foto: Thiago Gadelha/SVM

Nove atletas do elenco principal não foram utilizados, seja por opção ou porque foram negociados. São eles: os zagueiros Bruno Melo, Jhonathan e Geilson Souza; os goleiros Kozlinski e Bruno Guimarães; o meia Amorim; o volante Fabrício e o atacante Iarley.

TOP-10 JOGADORES DO FORTALEZA COM MAIS MINUTAGEM EM CAMPO:

João Ricardo (goleiro) - 72R/ 70J/ 0G/ 6.247 min Brítez (Z) - 62R/ 55J/ 0G/ 4.665 min Lucero (A) - 67R/ 63J/ 23G/ 4.514 min Tinga (LD) - 65R/ 53J/ 3G/ 3.943min Yago Pikachu (A) - 70R/ 65J/ 13G/ 3.568 min Kuscevic (Z) - 51R/ 43J/ 3G/ 3.565 min Titi (Z) - 67R/ 42J/ 1G/ 3.519 min Pochettino (M) - 68R/ 61J/ 7G/ 3.515 min Hércules (V) - 55R/ 47J/ 7G/ 3.126 min Tomás Cardona (Z) - 60R/ 36J/ 1G/ 3.054min

*R=Relacionado; J=entrou em campo; G=Gol