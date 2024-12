Balanço final de 2024: Fortaleza entrega mais um ano histórico | FortalezaCast

O Fortaleza encerrou mais uma temporada em alta no futebol brasileiro. Além do título na Copa do Nordeste e a campanha histórica na Série A do Brasileirão, a equipe de Vojvoda quebou vários tabus e alcançou feitos inéditos. Apesar disso, o time também passou por momentos difíceis e de superação no ano. Acompanhe a retrospectiva dos principais momentos do Leão em 2024 no episódio desta semana do FortalezaCast com Marta Negreiros, André Almeida e Brenno Rebouças.

ACOMPANHE O EPISÓDIO COMPLETO