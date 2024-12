Conselho Deliberativo do Ceará aprova orçamento de 2025 por aclamação

O Conselho Deliberativo do Ceará aprovou a Proposta Orçamentária para 2025 nesta sexta-feira (27). O valor é de R$ 229,4 milhões em receitas brutas, o maior da história do clube. Herbet Gonçalves, presidente do Conselho Deliberativo do clube, convocou os conselheiros para Reunião Ordinária e o orçamento foi aprovado.

Já a eleição para o Conselho Fiscal do Vozão, o conselho deliberativo estipulou até o dia 6 de janeiro o prazo para candidaturas.

Em 2025

No ano que vem, o Ceará está na volta á Série A do Campeonato Brasileiro. Além do Brasileirão, o Vovô disputará o Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil.