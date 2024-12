Cruzeiro oficializa contratação do atacante Bolasie, ex-Criciúma

A diretoria do Cruzeiro oficializou nesta sexta-feira a contratação do atacante Yannick Bolasie. O congolês de 35 anos chega ao clube mineiro sem custos porque estava já sem vínculos com o Criciúma, time pelo qual disputou o último Campeonato Brasileiro - a equipe catarinense foi rebaixada para a segunda divisão.



"Seja bem-vindo, Bolasie! O atacante assinou com o Cruzeiro até o fim 2025", anunciou o clube mineiro ao se referir ao seu quarto reforço para a próxima temporada. Antes dele, o time contratou o atacante Dudu, ex-Palmeiras, o meia Rodriguinho, que estava no América-MG neste ano, e o volante Christian, ex-Athletico-PR.

Bolasie foi um dos poucos destaques do Criciúma no Brasileirão. Com bom futebol em campo, ele também chamou a atenção pela simpatia nas redes sociais. O atacante tem ampla experiência internacional, com passagens por clubes da Inglaterra, como Everton e Aston Villa, Bélgica e Turquia.O experiente jogador, que nasceu na França, mas tem nacionalidades inglesa e congolesa, chegou ao Criciúma neste ano e disputou 36 jogos, com oito gols e quatro assistências. Nas últimas semanas, diante da iminência da queda do time catarinense para a Série B (com orçamento e folhas salariais menores), o assédio aumentou sobre Bolasie.Grêmio e Fluminense demonstraram interesse pelo atacante. Mas o Cruzeiro, após aprovação do técnico Fernando Diniz, acabou levando a melhor nesta disputa.