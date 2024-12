Santos desiste da Orlando Cup e não enfrentará mais o Fortaleza no torneio em 2025

"Em função do planejamento estabelecido pela nova comissão técnica e considerando a mudança das condições apresentadas pelos organizadores da competição, o Santos Futebol Clube anuncia que optou por não participar do torneio de pré-temporada Orlando Cup Pro Series, que será realizado nos EUA em janeiro. Os organizadores do torneio já foram notificados. A decisão foi tomada em decorrência da mudança de uma das equipes participantes, com evidente redução da qualidade técnica, e pela não confirmação de transmissão do torneio para o Brasil por plataformas digitais e televisivas, diferentemente da expectativa apresentada inicialmente. Desta forma, a pré-temporada será realizada totalmente no CT Rei Pelé, comandada pelo novo treinador Pedro Caixinha, a partir do dia 3 de janeiro de 2025".