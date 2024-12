Ceará acerta com zagueiro Marllon para 2025; veja detalhes

O Ceará acertou com o zagueiro Marllon para 2025. A informação foi divulgada pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Diário do Nordeste. O DN também apurou que o defensor chega com contrato de dois anos.

O atleta estava no Cuiabá, clube no qual o jogador tinha contrato até o fim de 2025, e chega sem custo para o Alvinegro.

Marllon tem 32 anos e estava no Cuiabá desde a temporada de 2021. Em 2024 ele somou 55 jogos e dois gols, sendo titular durante toda a campanha da Série A do Brasileirão 2024, com 33 jogos disputados.

O zagueiro foi revelado profissionalmente pelo Flamengo e acumula passagens por Rio Claro, Santa Cruz, Capivariano, Atlético-GO, Ponte Preta, Corinthians, Bahia e Cruzeiro, além do próprio Cuiabá.

