Ceará anuncia contratação do lateral Nicolas, ex-América-MG

O lateral-esquerdo Nicolas é o novo reforço do Ceará para 2025. O clube fez o anunciou nesta quinta-feira (26), no site oficial. O jogador de 27 anos defendeu o América-MG nas duas últimas temporadas. Ele assinou pré-contrato com o Alvinegro e vai defender o time até o fim do próximo ano.

O atleta defendeu o time mineiro em mais de 50 partidas ao longo de dois anos. Formando das categorias de base do Athletico-PR, onde também se profissionalizou. Em seguida, passou por Ponte Preta, Grêmio e Atlético/GO até chegar ao Coelho. O Alvinegro é o sexto clube da carreira do jogador.

O elenco alvinegro se reapresenta para a pré-temporada na semana seguinte, em 3 de janeiro, no CT de Porangabuçu. Em 2025, o time vai disputar Série A, Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA:

Nicolas Vecchiato da Silva (Nicolas)

Posição: Lateral-esquerdo

Data de nascimento: 24/02/1997

Naturalidade: Arapongas/PR

Clubes em que jogou: Athletico/PR, Ponte Preta, Grêmio, Atlético/GO, América/MG e Ceará.