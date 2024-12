Ceará anuncia a contratação do zagueiro Marllon, ex-Cuiabá; veja detalhes

O Ceará anunciou nesta sexta-feira (27) a contratação do zagueiro Marllon, novo reforço para a temporada 2025. O jogador de 32 anos estava livre no mercado após encerrar o seu vínculo com o Cuiabá e chega ao Vovô em definitivo, com contrato até o fim de 2026.

Formado nas categorias de base do Flamengo, Marllon defendeu diversas equipes do futebol brasileiro, como Atlético-GO, Ponte Preta, Corinthians, Bahia e Cruzeiro. Chegou ao Cuiabá em 2021 e atuou pela equipe por quatro temporadas, em mais de 190 jogos.

Na temporada mais recente, em 2024, Marllon somou 55 jogos disputados com a camisa do Cuiabá, além de dois gols marcados. Na Série A do Brasileirão 2024, foram 33 partidas em campo, todas elas como titular do Cuiabá.

Marllon é a sétima contratação anunciada pelo Ceará para 2025. Além dele, já haviam sido anunciados o lateral-direito Dieguinho, o zagueiro Willian Machado, o lateral-esquerdo Nicolas, o meio-campista Matheus Araújo e os atacantes Bruno Tubarão e Fernandinho.

FICHA TÉCNICA | MARLLON