Conselho Deliberativo do Ceará vota previsão orçamentária para 2025 nesta sexta

O Ceará deve aprovar a Proposta Orçamentária para 2025 nesta sexta-feira (27). O valor é de R$ 229,4 milhões em receitas brutas. Herbet Gonçalves, presidente do Conselho Deliberativo do clube, convocou os conselheiros para Reunião Ordinária com objetivo de discutir e deliberar sobre o documento. Na oportunidade, também haverá eleição do Conselho Fiscal.

A Diretoria Executiva do clube enviou a proposta no dia 16 de dezembro. Todos os conselheiros foram convocados para o encontro, que será no Ginásio do Clube, em Porangabuçu.

A primeira chamada será às 18h30, e a segunda às 19 horas. Um representante da Diretoria Executiva também participa do encontro para apresentar a proposta e tirar possíveis dúvidas.

Também será realizada a eleição da nova composição do Conselho Fiscal do Triênio 2025/2027. Todos os conselheiros presentes na reunião poderão se candidatar para os cargos do referido Conselho, sendo três membros efetivos e três suplentes.