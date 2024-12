Reforço do Ceará, Dieguinho revela conversa com Léo Condé e promete: 'darei o meu melhor'

Lateral e meio-campista, Dieguinho foi o quinto reforço anunciado pelo Ceará. O jogador de 29 anos defendeu o Goiás por quatro temporadas e chega ao Vovô com vínculo até 2026. O atleta revela ter recebido contato direto do técnico Léo Condé para trabalhar no Alvinegro.

"Será uma honra vestir a camisa do Vozão. Fiquei muito feliz quando soube do interesse, ainda mais quando recebi a ligação da direção e do treinador, que se mostraram muito interessados em contar comigo. Darei o meu melhor para honrar essa camisa, representar o torcedor dentro de campo e alcançar todos os objetivos nas quatro competições que disputaremos nesta temporada. Teremos um ano de bençãos", afirmou o atleta.

O Alvinegro já iniciou os trabalhos de pré-temporada de forma remota. Jogadores e comissão técnica se reapresentam no dia 3 de janeiro para as atividades presenciais. Em 2025, a equipe vai disputar o Brasileirão, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e o Campeonato Cearense.