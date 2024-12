Ceará e Fortaleza somam cinco das maiores vendas do futebol nordestino; veja quais

Hércules e Erick Pulga, dois principais ativos do futebol cearense, foram negociados com Fluminense e Bahia, respectivamente. O volante já teve a saída oficializada pelo Fortaleza, enquanto a negociação envolvendo o atacante do Ceará está encaminhada. As transações estão entre as maiores vendas feitas por clubes nordestinos. Entre o top-10, metade foi feita por Leão do Pici e Vovô.

A maior venda é do Sport, que negociou o lateral-direito Pedro Lima com o Wolverhampton por R$ 61 milhões. Em segundo aparece a do volante Hércules, numa operação que gira em torno de R$ 29 milhões. Em terceiro, com valor de R$ 25,7 milhões, está a saída de Chávez do Bahia para o Lens.

Cinco das dez maiores vendas de times do nordeste são das equipes cearenses: três do Fortaleza e duas do Ceará. A maior parte realizada em 2024. Outras quatro foram realizadas pelos clubes baianos e uma do pernambucano. Confira a lista das dez maiores vendas de clubes nordestinos.

VEJA AS 10 MAIORES VENDAS DE JOGADORES DE CLUBES NORDESTINOS

Pedro Lima - Sport -> Wolverhampton - R$ 61 milhões (2024) Hércules - Fortaleza -> Fluminense - R$ 29 milhões (2024) Jhoanner Chávez - Bahia -> Lens - R$ 25,7 milhões (2024) Moisés - Fortaleza -> Cruz Azul - R$ 24,5 milhões (2023) Caio Alexandre - Fortaleza -> Bahia - R$ 24,3 milhões (2024) Erick Pulga - Ceará -> Bahia - R$ 18 milhões (2024) Lucas Ribeiro - Vitória -> Hoffenheim - R$ 16 milhões (2019) Gregore - Bahia -> Inter Miami - R$ 15,7 milhões (2021) Zé Rafael - Bahia -> Palmeiras - R$ 14,5 milhões (2018) Arthur Cabral - Ceará -> Palmeiras - R$ 12,9 milhões (2019)

*Fonte: ge