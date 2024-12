Fortaleza publica mensagem de natal com participação de jogadores e CEO Marcelo Paz; veja

Jogadores do Fortaleza prepararam aquela mensagem de natal e de boas festas para a torcida. CEO da SAF do clube, Marcelo Paz também participa do vídeo publicado nas redes sociais nesta quarta-feira (25). Entre os atletas, estão o capitão Tinga e Lucas Sasha.

"Com muita energia e gratidão, venho desejar um Feliz Natal e um ano de 2025 maravilhoso. Que façamos que seja, não é só desejar. É que façamos que seja um ano de 2025 especial, sempre pelo bem do nosso Fortaleza", afirmou Paz.

"Tenho a agradecer por esse ano de 2024, um ano cheio de desafios. Mas creio que a gente conseguiu fazer história. E desejar um feliz natal, ótimas festas. Em 2025 a gente vai voltar, se Deus quiser, mais melhor e mais forte", reforçou Sasha

"Feliz natal para toda a nação tricolor, próspero ano novo também. Que o ano de 2025 seja maior e melhor, com muitas conquistas para o nosso Laion", afirmou o capitão.

Calebe, Felipe Jonatan, Renato Kayzer, Kervin Andrade também participaram do momento. O Fortaleza inicia a pré-temporada no dia 8 de janeiro, no Centro de Excelência Alcides Santos. Em 2025, o Tricolor vai jogar Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Libertadores, Copa do Brasil e Série A.

VEJA O VÍDEO: