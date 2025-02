O volante Zé Welison, jogador do Fortaleza, utilizou o seu perfil nas redes sociais para denunciar um caso de racismo sofrido por seu filho, Levi. As publicações foram feitas na última segunda-feira e relatam que o episódio aconteceu no colégio da criança.

“Hoje Levi, meu filho, sofreu mais um episódio de racismo no colégio. Precisamos ensinar a nossas crianças sobre o respeito e a conviver com as diferenças, não somos iguais, todos temos nossas particularidades. Além disso, o racismo é crime”, escreveu Zé na postagem.

Legenda: Zé Welison, do Fortaleza, denuncia racismo sofrido pelo filho na escola Foto: Reprodução/Instagram

O jogador também publicou uma frase de Nelson Mandela, onde o líder africano afirma que “ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar”.

Procurado pela reportagem, o Fortaleza Esporte Clube disse que presta solidariedade ao Levi e a família e que presta a devida atenção ao caso, à disposição do atleta e de seu filho.