Bruno Pacheco completa 100 jogos pelo Fortaleza: 'Fico muito feliz'

O lateral-esquerdo Bruno Pacheco completou 100 jogos com a camisa do Fortaleza e foi homenageado nesta segunda-feira (17).

Desde 2023 no Leão do Pici, Pacheco honra o Fortaleza além de uma marca centenária. Já marcou três gols, contribuiu com nove assistências e conquistou duas taças: Campeonato Cearense 2023 e Copa do Nordeste 2024.

No ano passado, o Fortaleza renovou com Bruno Pacheco até o final de 2026 com opção de renovação por mais um ano. O lateral já participou de grandes campanhas com o Tricolor, como o Vice da Copa Sul-Americana e o G4 do Brasileirão Série A, que deu a vaga para a terceira disputa do Laion na Libertadores e a melhor campanha de um time nordestino na competição.

A placa é só uma parte de não só eu, mas todo staff, grupo e funcionários, o quanto cada um é importante para atingir essa marca. É o crescimento do clube, então fico muito feliz em atingir essa grande marca e vamos por mais!" Bruno Pacheco Laterai-Esquerdo do Fortaleza

Legenda: Bruno Pacheco completou 100 jogos em um pouco mais de 2 anos de clube Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Nesta temporada, o lateral já atuou em cinco jogos oficiais e um amistoso na pré-temporada dos Estados Unidos. Além disso, disputa cinco competições até o final do ano: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão Série A.

"É com muita alegria que a gente faz a entrega da placa de 100 jogos ao Bruno Pacheco, jogador com um pouco mais de dois anos de clube, que atinge essa marca. Mostra o quanto ele é importante e efetivo para o Fortaleza, já participou de momentos fundamentais na nossa história, como o Penta Cearense, Tri da Copa do Nordeste, campanhas históricas na Copa Sul-Americana e Série A do ano passado, além de gols, assistências, desarmes com raça e entrega. É um atleta que a gente é muito feliz em trabalhar com ele, sabemos que ele também tem um carinho do nosso torcedor e que isso seja um símbolo de algo que venha mais, tanto em vitórias, títulos e números de jogos. Que o Pacheco construa cada vez mais sua história no Fortaleza e que sempre esteja feliz! O Pacheco tá feliz!" - celebrou o CEO do Fortaleza, Marcelo Paz.