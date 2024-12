Conselho Deliberativo do Ferroviário marca assembleia geral para votação da SAF; veja data

Presidente do Conselho Deliberativo do Ferroviário, Abdon Paula Neto publicou edital de convocação dos associados do clube para Assembleia Geral Extraordinária. A reunião será no dia 3 de janeiro de 2025. A pauta será a votação para a constituição e venda da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) da equipe coral.

Antes, no entanto, o Conselho Deliberativo vai se reunir nos dias 26 e 30 de dezembro, ainda este ano, para discutir a proposta. Em seguida, a proposta e a lista dos aptos a votar serão divulgadas.

Podem participar da votação os associados remidos e pratimoniais, além de sócios-torcedores que estejam adimplentes há no mínimo três anos, considerando até a mensalidade do mês de novembro de 2024.

Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária

O Presidente do Conselho Deliberativo do Ferroviário Atlético Clube, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, que lhe conferem o art. 28 e seguintes do Estatuto Social, CONVOCA os(as) Senhores(as) Associados(as) para ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, que terá lugar na sede administrativa do Ferroviário Atlético Clube, com endereço na Rua Dona Filó, nº 650, Barra do Ceará, CEP 60.330-860, iniciando-se às 18h do dia 03 de janeiro de 2025, em primeira convocação, com a presença de 1/3 do número total dos(as) Senhores(as) Associados(as), e às 18h30 do dia 03 de janeiro de 2025, em segunda convocação, com a presença de qualquer número dos(as) Senhores(as) Associados(as), a ser realizada de forma exclusivamente presencial, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

ORDEM DO DIA