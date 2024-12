Jogadores de Ceará e Fortaleza celebram o Natal; veja imagens

Com direito a amigo secreto, muita roupa estilosa, sorrisos e mensagens, alguns jogadores do Fortaleza e do Ceará celebraram o Natal ao lado de familiares e amigos. Os atletas divulgaram as imagens nas redes sociais, para compartilhar as boas festas com os torcedores. Confira abaixo alguns desses momentos de Marinho, João Ricardo, Lucero, Erick Pulga, Saulo Mineiro e David Ricardo.

Legenda: Goleiro João Ricardo, do Fortaleza, ao lado da família. Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Marinho, jogador do Fortaleza. Foto: Reprodução/Instagram