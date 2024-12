Turfe: Jockey Club Cearense tem última prova do ano; criação cearense vence na Argentina

Com disputa de 320 metros, criadores e turfistas cearenses se despedem de 2024 com Derby de Encerramento da Temporada, que acontece de dia 27 e 28 de dezembro no Jockey Club Cearense, em Aquiraz.

O evento terá a presença de criações de diferentes regiões do Ceará. A Fazenda Haras Claro terá Quilate Secrets Zoom, do Stud RM/LM, como uma das atrações do evento. Outros destaques são Lestat Senador, do Haras Germano, e Querubim Medal (Haras Primavera), do Stud Bons Amigos.

Criação cearense brilha na Argentina

A Fazenda Haras Claro está orgulhosa de mais uma de suas criações. Only Fly Reason venceu prova disputada na Argentina no último dia 22 de dezembro. Only Fly Reason é filho de Good Dash Reason.