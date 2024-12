Ceará pede dois jogadores do Bahia em venda de Erick Pulga; saiba o que falta para o anúncio

O Ceará encaminhou a venda do atacante Erick Pulga ao Bahia e agora aguarda a definição de atletas do time baiano que serão cedidos ao Vovô para concluir a operação. O Diário do Nordeste apurou que a pedida alvinegra é de, pelo menos, dois jogadores. A contraproposta foi enviada, com o clube cearense aguardando para selar o acordo.

A chegada dos reforços se soma ao valor financeiro enviado para a compra, que é próximo de US$ 3 milhões (cerca de R$ 18 milhões). A reportagem apurou que os planos do Vovô são garantir a permanência em definitivo do lateral-esquerdo Matheus Bahia, que atuou por empréstimo em 2024, e um meio-campista do atual elenco do Bahia.

Legenda: O lateral-esquerdo Matheus Bahia foi titular do Ceará na temporada de 2024 Foto: Gabriel Silva / Ceará

A proposta já está nas mãos dos dirigentes do Bahia, que devem responder nos próximos dias. O Vovô aguarda ainda a definição dos percentuais dos direitos dos jogadores que podem ser cedidos na negociação.

Principal destaque do Ceará na atual temporada, com 22 gols e três assistências, Erick Pulga era um dos nomes do elenco mais assediados no mercado. O vínculo com o Vovô era até dezembro de 2026. Na Bahia, a expectativa é de um acordo com o atacante até 2029.

Pulga chegou em Porangabuçu durante 2022, comprado junto ao Ferroviário por R$ 600 mil. Natural de Fortaleza/CE, tem percentual de direitos econômicos dividido em Atlético-CE (50%), Ceará (40%) e Ferroviário (10%). Ao todo, com a camisa alvinegra, foram 69 partidas, 23 gols e três assistências.