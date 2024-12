Fortaleza tem até próxima semana para concretizar compra de Kuscevic

O Fortaleza tem até o dia 31 de dezembro para acertar a compra do zagueiro Benjamín Kuscevic. O clube tem trabalhado em busca de manter o defensor, que acumula convocados para as Eliminatórias da Copa do Mundo e da Copa América, defendendo a seleção venezuelana. Em entrevista ao Jogada 1º Tempo desta sexta-feira (27), Bruno Costa, executivo de Futebol do clube, falou do jogador.

“Foi um grande exemplo de um atleta que poucos acreditavam na chegada dele no começo de 2024, uma aposta do clube. Um atleta que deu certo, voltou a seleção, um dos grandes zagueiros do campeonato brasileiro de 2024. Um atleta que a gente tem opção de compra do atleta até 31 de dezembro de 2024”, afirmou o executivo.

“As conversas têm sido feitas com o Coritiba e, naturalmente, é um atleta que já performou, tem o agrado da torcida e com certeza o Fortaleza tem feito o possível para poder continuar com ele não só para 2025, mas para um prazo mais longo, até pela própria idade do Kuscevic, que está com 28 anos e está no seu auge também físico, técnico e tático“, completou.

Em 2024, o jogador disputou 43 partidas e marcou três gols. Ele disputou a Copa Sul-Americana, o Brasileirão, a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste e o Cearense. Além disso, também entrou em campo pela Seleção do Chile em três jogos.