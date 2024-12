Guilherme Arantes é submetido a cateterismo com angioplastia e cancela show de Réveillon

O cantor e compositor Guilherme Arantes, voz conhecida de trilhas famosas de telenovelas, foi submetido a um cateterismo com angioplastia não programado, nessa quinta-feira (26). A informação foi divulgada em comunicado nas redes sociais do artista.

Por conta dos procedimentos, o cantor irá ficar 10 dias de repouso por orientações médicas. A produção do artista informou ainda que as intervenções foram realizadas com sucesso.

"Informamos que, no dia 26 de dezembro de 2024, o cantor e compositor Guilherme Arantes foi submetido a um cateterismo com angioplastia não programado, realizado com sucesso. Por recomendação médica, precisará cumprir repouso absoluto pelos próximos 10 dias", disse a equipe em nota.

Por conta da condição de saúde, o cantor precisou cancelar o show que faria no Réveillon de Santos na próxima terça-feira (31). A apresentação dele no navio do Roupa Nova, que seria dia 3 de janeiro, também não acontecerá.

"Agradecemos pela compreensão e apoio de todos os fãs, parceiros e amigos neste momento", finalizou a equipe do músico.