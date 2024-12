Relembre 10 momentos marcantes em que artistas cearenses e nacionais chamaram atenção do Brasil e do mundo em 2024

Artista nacional com destaque internacional, ícone de renome global voltando as atenções para o Brasil e cearenses chamando a atenção de nomes do País e do mundo foram constantes no cenário da arte e da cultura em 2024.

O Verso separou alguns dos momentos mais marcantes de repercussão de artistas cearenses e brasileiros que se destacaram em nível nacional e internacional ao longo do ano. Confira a lista!

Beberibe, forró e Ceará no Festival de Cannes

Legenda: Equipe de "Motel Destino" em Cannes Foto: Loic Venance / AFP

Pela primeira vez na história do Festival de Cannes, um filme gravado no Ceará, com direção, elenco e equipe majoritariamente cearenses, disputou a Palma de Ouro, o prêmio máximo do prestigiado evento francês.

O privilégio foi de “Motel Destino”, de Karim Aïnouz, thriller erótico gravado em Beberibe e protagonizado por Iago Xavier, Nataly Rocha e Fábio Assunção. No evento francês, o tapete vermelho chegou a ser embalado pelo sucesso “Coração” na versão do Aviões do Forró. Já na trama da história, o hit foi “Pega o Guanabara e Vem”.

“Ainda Estou Aqui” e Fernanda Torres conquistam o Brasil e o mundo

Legenda: Selton Mello, Fernanda Torres e Walter Salles, de "Ainda Estou Aqui" Foto: Alberto PIZZOLI / AFP

A estreia mundial do longa “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles e protagonizado por Fernanda Torres, foi marcada com o prêmio de melhor roteiro no Festival de Veneza deste ano, entregue aos roteiristas Murilo Hauser e Heitor Lorega. Desde então, a obra tem sido reconhecida no Brasil e no mundo.

No País, o filme já é a maior bilheteria do cinema nacional do pós-pandemia. Até o fechamento desta matéria, são quase 3 milhões de espectadores e ele está no top 5 de maiores bilheterias do ano, acima de blockbusters como “Planeta dos macacos - O reinado” e “Venom - A última rodada”.

“Ainda Estou Aqui” é, ainda, um dos favoritos ao Oscar de Melhor Filme Internacional — já tendo sido pré-indicado ao prêmio — e a protagonista Fernanda Torres também tem figurado nas bolsas de apostas para a categoria de Melhor Atriz.

Pabllo Vittar nas paradas internacionais

Legenda: Pabllo Vittar Foto: Divulgação/Gabriel Renné

A drag queen maranhense Pabllo Vittar já havia feito parcerias com artistas estrangeiros antes — da britânica Charli XCX à mexicana Thalía —, mas foi em 2024 que músicas da artista, tanto solo quanto feats, mais repercutiram mundialmente. A versão de “São Amores” assinada pela drag, lançada em abril no álbum “Batidão Tropical Vol. 2”, viralizou especialmente na América Latina a partir de “dancinha” do TikTok.

Já “Alibi”, parceria de Pabllo com as cantoras Sevdaliza e Yseult, chegou ao 16º lugar da Billboard Global 200, uma das principais paradas mundiais. O trio também figurou no top 200 do Spotify dos EUA e chegou ao top 10 em países como Brasil e França. Não foi à toa que, em junho, o The New York Times atestou: “A próxima grande drag queen do mundo é brasileira”.

Anitta leva “Funk Generation” para o mundo

Legenda: Anitta Foto: NEILSON BARNARD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Projeto da carioca Anitta voltado para a popularização global do funk brasileiro, o álbum “Funk Generation”, lançado neste ano, trouxe diversos reconhecimentos para a artista, já estabelecida no mercado mundial da música nos últimos anos com músicas de pop e reggaeton.

Com o álbum e os singles do trabalho, Anitta figurou nas listas de indicações e vitórias de importantes prêmios globais. No VMA, por exemplo, saiu vencedora na categoria de Melhor Videoclipe Latino por "Mil Veces". No EMA, foi a primeira brasileira a ser indicada em três disputas. A coroação veio com a divulgação de indicações do Grammy, com "Funk Generation" indicado na categoria Melhor Álbum de Pop Latino.

MPB lotando estádios na turnê “Caetano & Bethânia”

Legenda: Maria Bethânia e Caetano Veloso no Castelão Foto: Davi Rocha

Após mais de 40 anos sem cantarem juntos nos palcos, os irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia presentearam os fãs brasileiros com uma turnê especial que vem rodando o País. “Caetano & Bethânia” vem circulando por estádios de futebol em diferentes cidades, evidenciando a relevância da dupla na música brasileira.

Sete capitais foram inicialmente contempladas pelo anúncio inicial da turnê, agenda que foi alargada e passou a contar, também, com Fortaleza. Na Capital, os irmãos apresentaram repertório fino para um Castelão lotado de fãs em novembro. Os shows seguem em 2025.

Com brasileiros, Madonna celebra carreira em Copacabana

Legenda: Madonna e Pabllo Vittar Foto: Reprodução/TV Globo

Ícone global, a cantora Madonna escolheu o Brasil para encerrar a “Celebration Tour”, turnê comemorativa de 40 anos de carreira. A artista fez um show marcante, grandioso e gratuito em maio deste ano nas areias da Praia de Copacabana.

Após semanas de especulação, a apresentação, que foi patrocinada pelo banco Itaú, foi confirmada em março. A artista recebeu no palco nomes como Pabllo Vittar e Anitta, cantou para mais de 1,6 milhão de pessoas e causou repercussão até na seara política. Para 2025, o prefeito do Rio Eduardo Paes vem prometendo show de outro nome de peso: Lady Gaga.

Wagner Moura lidera bilheteria dos EUA

Legenda: Wagner Moura Foto: Reprodução/Redes Sociais

Com carreira consolidada nos Estados Unidos, o baiano Wagner Moura teve em 2024 novos níveis de repercussão. Um filme protagonizado por ele chegou a liderar as bilheterias do país. “Guerra Civil”, de Alex Garland, arrecadou US$ 25,7 milhões no fim de semana de estreia nos EUA.

O brasileiro já havia recebido diversos reconhecimentos no País, como uma indicação ao Globo de Ouro pelo papel de Pablo Escobar na série “Narcos” (Netflix), mas o sucesso comercial e de crítica à frente do longa distópico gabaritou Moura para voos maiores.

Machado de Assis e “Brás Cubas” são pop

Legenda: Courtney Henning Novak Foto: Reprodução/TikTok

Bastou a escritora e influenciadora Courtney Henning Novak produzir um vídeo louvando "Memórias Póstumas de Brás Cubas", de Machado de Assis, para que a obra de 1881 retornasse ao interesse do grande público.

A influencer destacou, em especial, a tradução para inglês do texto, o que chamou atenção também para Flora Thomson-DeVeaux, responsável pela elogiada tradução da obra de Machado

Na Amazon dos EUA, a obra chegou ao 1º lugar de vendas na categoria Literatura Latino-Americana e Caribenha após a viralização. No Brasil, tanto Machado e “Brás Cubas”, quanto a própria Courtney se popularizam.

A estadunidense definiu a obra como o “melhor livro já escrito” e, com o elogio, caiu nas graças do público brasileiro. Courtney tem, desde então, divulgado outras obras da literatura nacional e está estudando português.

Brega funk cearense da Cia 085 impressiona Anitta

Grupo de dança cearense de brega funk, a Cia 085 desponta nas redes sociais com viralizações de coreografias impressionantes de sucessos mundiais. Neste ano, o viral de uma dança inspirada em um sucesso da cantora Anitta levou os dançarinos a dividirem o palco com a própria artista.

No Ensaios da Anitta de 2024 em Fortaleza, a Cia 085 fez participação especial na apresentação. O viral veio a partir de uma coreografia original de “Bota Niña”, lançamento da artista carioca. No evento, a cantora apresentou o grupo e chegou a sentar no chão para apreciar a performance.