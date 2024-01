De coreografia viral ao palco de Anitta: grupo Cia 085 celebra participação em show da cantora

Após viralizar com vídeo de coreografia e chamar a atenção da cantora Anitta no sábado (13), a companhia de dança Cia 085, de Fortaleza, terminou o domingo (14) em uma participação especial no palco da própria artista. "Estou me sentindo muito reconhecido, representar uma cultura periférica da nossa cidade no palco da maior artista do Brasil foi surreal”, compartilha Cley Monteiro, coreógrafo e diretor do grupo, em entrevista ao Verso.

A companhia de dança compartilhou no sábado (13) um vídeo com uma coreografia original para “Bota Niña”, lançamento musical da artista carioca, após fãs fazerem memes juntando vídeos do grupo com a faixa.

“Foram duas horas de ensaio, gravamos no mesmo dia e lançamos no outro. Foi um processo rápido, leve”, afirma Cley. A rapidez também marcou a repercussão do conteúdo. “Em questão de 30 minutos, ela (Anitta) já tinha comentado”, segue o coreógrafo. Tendo chamado atenção da artista, a companhia recebeu um contato direto de um perfil administrado por ela e equipe.

“O QG da Anitta veio solicitar a nossa participação no palco, pra gente mostrar a coreografia (nos Ensaios da Anitta, evento realizado no domingo na Capital)”, relembra. Os integrantes, então, se organizaram para participar do show.

Na ocasião, Anitta chamou o grupo ao palco, apresentou os integrantes e chegou a sentar no chão para apreciar a performance. Nas redes sociais, vídeos do momento já circulam entre o público presente na apresentação, bem como nos perfis da própria Anitta, de Cley e da Cia 085.

“É muito massa ver esse reconhecimento, porque é um grupo de pessoas periféricas, representando seus bairros, principalmente por causa dos nossos ‘corres’ independentes. Se torna um trabalho mais árduo”, aponta o diretor.

A presença no palco dos Ensaios da Anitta, então, se revela como uma chancela para potencializar a autoestima da companhia. “Isso ajuda muito os integrantes a se sentirem ainda mais dispostos a lutar pelos sonhos. É muito difícil pra gente que é da periferia ter família que acredite no sonho da dança”, reconhece Cley.

“Ver essa potência, o grupo chegando a esses lugares, só aumenta mais ainda a disposição deles, potencializa a vontade de querer vencer, estar juntos, fazer. É importante para os integrantes e abrange também os sonhos de outros jovens periféricos que veem a nossa potência. Essa imagem é importante”, celebra.

Clipe de Pabllo Vittar

Essa não foi a primeira vez que a Cia 085 se aproximou de nomes do pop nacional em Fortaleza. Em maio de 2023, o grupo participou da gravação do clipe da música "Cadeado", da cantora Pabllo Vittar. As filmagens aconteceram na Pracinha da Cultura, no bairro Vicente Pinzon. A coreografia do vídeo teve participação de Cley na criação.