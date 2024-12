Prazo para sacar abono salarial PIS/Pasep 2024 termina nesta sexta (27); veja calendário de pagamentos em 2025

O prazo para beneficiários sacarem o abono salarial do PIS/Pasep 2024 termina nesta sexta-feira (27). O recurso pode ser adquirido através da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), estão disponíveis R$ 281,9 milhões para serem retirados.

O abono salarial é um benefício com valor de até um salário mínimo concedido anualmente a trabalhadores e servidores que atendem aos requisitos do programa. Os depósitos são disponibilizados conforme o mês de nascimento dos beneficiários. O pagamento começou a ficar disponível em agosto, para aqueles nascidos em novembro e dezembro.

Pelas regras do benefício, o dinheiro deve ser pago para aqueles que recebem até dois salários mínimos por mês e quem, em média, trabalhou ao menos 30 dias no ano-base. No caso de 2024, o período é referente a 2022. Também é preciso que o trabalhador esteja inscrito no programa há pelo menos cinco anos e que tenha os documentos pessoais inseridos na RAIS ou no eSocial.

Como sacar?

Devem retirar o dinheiro todas as pessoas que têm direito, mas ainda não fizeram o saque. Beneficiários de empresas privadas têm direito ao PIS. O pagamento é feito pela Caixa Econômica Federal. Quem não tem conta na Caixa pode procurar uma agência ou casa lotérica.

Já o Pasep é direito de funcionários públicos, que recebem por meio do Banco do Brasil. Nesse caso, os não correntistas podem receber via Pix ou fazer um saque presencial nas agências do banco.

Como consultar o abono salarial?

O trabalhador pode consultar se tem direito ao abono salarial e quanto vai receber no aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Basta acessar a aba "benefícios" e, na sequência, clicar em "abono salarial". Lá, estarão os detalhes sobre o pagamento.

A consulta é possível desde o dia 5 de fevereiro tanto pelo aplicativo quanto por meio do portal gov.br. Trabalhadores do setor privado aptos a receberem o PIS podem verificar a situação do benefício nos aplicativos "Caixa Tem" e "Caixa Trabalhador".

O que acontece se não sacar dentro do prazo?

Após esta sexta, as parcelas não pagas irão retornar para o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), seguindo as regras do programa. No entanto, o trabalhador ainda poderá recorrer ao benefício, mas terá que formalizar o pedido através de uma unidade regional de atendimento do MTE ou do "ALÔ TRABALHO" (Disque 158).

Calendário do abono salarial PIS/Pasep 2025

No dia 18 de dezembro, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) decidiu as datas para o pagamento do Pis/Pasep para 2025. Confira:

Nascidos em janeiro: 17 de fevereiro

Nascidos em fevereiro: 17 de março

Nascidos em março e abril: 15 de abril

Nascidos em maio e junho: 15 de maio

Nascidos em julho e agosto: 16 de junho

Nascidos em setembro e outubro: 15 de julho

Nascidos em novembro e dezembro: 15 de agosto

