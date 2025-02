Salário mínimo com valor reajustado passa a ser pago em todo o País neste sábado (1º)

O novo salário mínimo, de R$ 1.518, passou a ser pago no Brasil a partir deste sábado (1º), embora a medida esteja valendo desde o primeiro dia de 2025. Isso ocorre porque o trabalhador recebe a quantia após um mês trabalhado.

7,5% ou R$ 106 foi o aumento do salário mínimo, em 2025. Até dezembro de 2024, o salário mínimo era de R$ 1.412.

O valor deste ano foi o primeiro corrigido pela nova regra de reajustes, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na última semana de 2024. A medida faz parte do pacote de cortes de gastos do Governo Federal. As informações são do site G1.

A nova regra determina que, entre 2025 e 2030, o aumento real do salário mínimo ficará limitado a 2,5%. O aumento real é o quanto o salário sobe acima da variação da inflação.

Se os rendimentos do trabalhador não acompanham a variação da inflação, ele perde o poder de compra — ou seja, consegue consumir uma quantidade menor de produtos e serviços com o mesmo valor.

A correção do salário mínimo, então, é calculada pela inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), acumulada em 12 meses até novembro do ano anterior, mais o Produto Interno Bruto (PIB) do país dois anos antes.

O INPC de 12 meses até novembro de 2024 foi de 4,84%. Já o PIB de dois anos antes foi de 3,2%. O reajuste pelos dois indicadores levaria o salário mínimo a R$ 1.528 para 2025. Entretanto, com a nova regra que limita o aumento do salário mínimo em 2,5% acima da inflação, o valor teve de reduzir R$ 10, fechando em R$ 1.518.