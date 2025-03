B3 tem mudança de horário após o Carnaval; veja novo cronograma

A B3, nome pelo qual é chamada a Bolsa de Valores brasileira, terá novo horário de negociação durante o mês de março. A mudança deve iniciar na segunda-feira (10), usando como base o horário de verão nos Estados Unidos.

O mercado à vista segue com o horário de abertura comum, às 10 horas, com a alteração sendo feita do horário de fechamento, que passa para as 17 horas.

O after market, usado para definir o período de negociação após o fechamento do pregão, destinado especificamente ao mercado de ações, passará para o horário entre 17h30 e 18h.

Enquanto isso, o cancelamento de ofertas pela manhã será realizado entre 9h30 e 9h45, além de também após o fechamento do mercado, entre 17h25 e 17h30.

Já no caso das negociações de Brazilian Depositary Receipts - títulos chamados de BRDs e emitidos no Brasil que representam ação de companhia aberta sediada no exterior - patrocinados, não patrocinados e fundos de investimentos seguirão o horário do mercado de ações.

Outros horários

Para os Exchange Traded Funds, fundos conhecidos como ETFs negociados na Bolsa, de renda fixa, a abertura ocorre às 10 horas, com o fechamento às 17h15. Os de renda variável, entretanto, terão negociação iniciada às 10h05, com o fechamento às 17h15.

Em ambos os casos dos ETFs, o cancelamento de ações acontece das 9h30 às 9h45.

Contratos futuros e de opções e operações estruturadas referenciadas em índices de ações começam às 9 horas e serão finalizados entre 17h10 e 18h25, dependendo do ativo.

No entanto, no caso de contratos futuros e de opções e operações estruturadas em dólar comercial, o horário será das 9h às 18h ou 18h30, também analisados conforme cada caso.

Em nota, a B3 aponta que as mudanças se tornaram necessárias para que os investidores possam acompanhar as negociações nos Estados Unidos de forma contínua.