ArcelorMittal Pecém lança edital de patrocínio de ONGs

A ArcelorMittal unidade Pecém lançará, no próximo dia 10, o edital social ArcelorMittal Investe - Apoio a ONGs 2025, com apoio direcionado a Organizações Não-Governamentais em duas linhas: de até R$ 80 mil e de até R$ 50 mil. A empresa, uma das grandes produtoras de aço do Brasil, está convidando ONGs e captadores de recursos para o workshop técnico orientativo sobre o edital, voltado aos interessados em concorrer.

O workshop acontecerá de forma presencial ou remota, no mesmo dia do início das inscrições do edital, 10 de fevereiro. Presencialmente, será às 9 horas, na ArcelorMittal unidade Pecém. Às 14 horas, será abordado o mesmo conteúdo de forma online.

Para participar do workshop, será necessário fazer a inscrição até quinta-feira, 6, por meio do formulário disponível em https://bit.ly/workshopeditalong, e aguardar confirmação de inscrição.

O encontro será uma oportunidade para lideranças de ONGs e captadores de recursos conhecerem, em detalhes, o processo de inscrição dos projetos e participarem de uma sessão de perguntas e respostas. Para esse edital e workshop, não estão contempladas associações, que terão oportunidades no futuro.

O que é o edital ArcelorMittal Investe

A ArcelorMittal promove, continuamente, ações em prol do desenvolvimento regional e participa ativamente da vida das comunidades, dialogando e cooperando com soluções.

Com o edital ArcelorMittal Investe, o objetivo da empresa é apoiar projetos de Organizações Não-Governamentais sediadas no Ceará que contribuam para a transformação econômica e social das comunidades em quatro municípios: São Gonçalo do Amarante, Caucaia, Fortaleza e Paracuru.

Será firmado um contrato de patrocínio entre a ArcelorMittal unidade Pecém e as instituições selecionadas. As iniciativas devem estar alinhadas com Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU; apresentar clareza sobre o problema social a ser resolvido com as respectivas soluções; e atender aos critérios técnicos informados no edital.

As inscrições de projetos no edital poderão ser realizadas no período de 10 a 28 de fevereiro de 2025, de forma gratuita e, exclusivamente, por meio de formulário eletrônico a ser disponibilizado no dia 7 de fevereiro.

Poderão concorrer projetos desenvolvidos por instituições não-governamentais, sem fins lucrativos, legalmente constituídas (com inscrição no CNPJ). Cada organização poderá inscrever até dois projetos.